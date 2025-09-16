Медведев заявил о необходимости увеличить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году

"Единая Россия" должна проследить за увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тыс. рублей к 2030 году. На этом акцентировал внимание председатель партии Дмитрий Медведев во время встречи с депутатами Госдумы от "Единой России".

"Минимальный размер оплаты труда - напомню, что президент поставил задачу увеличить его до 35 тыс. рублей к 2030 году", - указал он.

Политик отметил, что "Единая Россия" обязана гарантировать выполнение и других социальных обязательств. "Это касается пенсий, маткапитала, пособий на ребенка, различной помощи, включая ипотечную, и многого другого. На отдельном контроле следует держать и индексацию социальных выплат", - добавил он.

В настоящее время минимальный размер оплаты труда в России составляет 22 440 рублей. На 2026 год Минтруд РФ предложил установить МРОТ в размере 27 093 рубля.