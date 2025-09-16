ООН требует создания палестинского государства

Юрий Веселов, военный обозреватель

Декларация, принятая 12 сентября, стала результатом прошедшей в июле в Нью-Йорке Международной конференции ООН, организованной по инициативе и при активном содействии Саудовской Аравии и Франции. Документ поддержали 142 страны. Против выступили 10 государств: Аргентина, Венгрия, Израиль, Микронезия, Науру, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, США и Тонга. Воздержались Албания, Гватемала, Камерун, Конго, Молдова, Самоа, Северная Македония, Чехия, Фиджи, Эквадор, Эфиопия и Южный Судан.

Декларация осуждает нападение палестинского Движения исламского сопротивления (арабская аббревиатура ХАМАС) на Израиль в октябре 2023 года и ответные действия еврейского государства в отношении населения и объектов инфраструктуры в секторе Газа, которые привели к «голоду и разрушительной гуманитарной катастрофе» на этой территории. Она «излагает единую дорожную карту для реализации решения о двух государствах», которая предусматривает прекращение огня в секторе Газа, освобождение заложников, уход власти ХАМАС, разоружение и роспуск отрядов этого движения для установления отношений с Израилем.

На запланированной на 22 сентября сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке планируется рассмотреть палестино-израильскую проблему. Ряд ведущих европейских государств, в том числе Британия, Франция, Испания, намерены заявить о признании палестинского государства в границах территории 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Таким образом, круг влиятельных стран, выступающих в поддержку Палестины увеличится в надежде на усиление давления на Израиль и отказ его от проводимой аннексии палестинских земель.

Вполне естественно, МИД Израиля заявил о непринятии резолюции. Представители еврейского ведомства назвали ассамблею «политическим цирком». По их мнению, документ не способствует мирному урегулированию и только поощряет палестинцев к продолжению конфронтации.

По большому счету, военно-политическое руководство Израиля намерено продолжить, как и прежде, игнорирование рекомендаций международного сообщества, безответно захватывать чужие территории, в одностороннем порядке объявлять врагов еврейского государства и применять против них военную силу. Установление мира на Ближнем и Среднем Востоке в ближайшем будущем не просматривается до тех пор, пока США будут поддерживать политический курс и практические действия правительства еврейского государства.

Пройдут десятилетия, и можно надеяться на то, что истинные инициаторы кровавых событий 7 октября 2023 года, которые привели к войне Израиля против ХАМАС, будут определены. Но уже сейчас становиться понятным, что израильской власти была нужна эта война, позволившая разгромить лояльную Ирану ливанскую организацию «Хизбалла», создать условия для государственного переворота в Сирии, «обесточить» программу ядерной энергетики Ирана и, наконец, захватить территорию палестинского сектора Газа с ликвидацией военного присутствия там ХАМАС. В этом не следует сомневаться.

На очереди остается движение «Ансар Алла» (хуситы) в Северном Йемене, а также не добитая военная инфраструктура Ирана. Но это, по заявлениям израильтян, только вопрос времени.

Мусульманский и, в частности, арабский мир, не хочет связываться с Израилем, за которым стоят США и Западная Европа. Осуществленный 9 сентября ракетно-авиационный удар по столице Катара Дохе по сути остался без решительного ответа со стороны арабов. Ведущие государства региона и региональные организации отделались формальными осуждениями действиями израильской военщины, и ни слова не сказали в упрек США, которые связаны с Катаром обязательствами по его защите. Более того, израильтяне не способны самостоятельно без американских самолетов-заправщиков наносить удары на столь дальнее расстояние, не говоря уже о логистической (космической) помощи американцев.

Арабы могли бы одни приемом «образумить» израильтян, перекрыв на неделю-другу все заслонки топливных проводов. Турки также могли бы «по техническим причинам» на некоторое время заморозить поставки азербайджанской нефти. Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ могли бы на время выслать послов еврейского государства и предупредить о возможном разрыве отношений с жестким требованием прекращения геноцида палестинского населения в Газе.

Но этого сделано не было. Сама по себе проблема палестинского государства стала своеобразной оскоминой арабского мира: на содержание палестинцев вложены сотни миллиардов долларов. И это их устраивало. Они, как и евреи, привыкли существовать только в условиях внешней угрозы, паразитируя на идее создания своего независимого государства. Но их внутренняя деятельность всегда характеризовалась наличием военно-политических группировок, которые соперничали между собой за власть и влияние в Палестине, и при этом ориентировались на различные и соперничающие между собой арабские страны. В условиях полного отсутствия внутреннего единства палестинцев всегда нещадно били, вынуждая к рассеиванию по планете.

Что касается Израиля, то можно не сомневаться в том, что война в Газе затеяна для аннексии территории сектора и расширения Земли Обетованной.