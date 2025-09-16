Руководство Германии отвергло требование Польши о выплате репараций

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Фридрих Мерц отвергли требование президента Польши Кароля Навроцкого о выплате Варшаве репараций за ущерб, причиненный республике во Второй мировой войне.

Навроцкий во вторник прибыл в Германию с первым визитом после вступления в должность. Сначала он провел встречу со Штайнмайером. "Президенты обсудили важность тесного и доверительного сотрудничества между своими странами. Что касается требования Варшавы о возмещении ущерба, президент ФРГ отметил, что, с точки зрения Берлина, этот вопрос окончательно юридически решен. При этом содействие увековечению и сохранению памяти остается общей задачей", - указала представитель канцелярии президента Германии Керстин Гаммелин в соцсети X. Вместе с тем, по ее данным, Навроцкий пригласил Штайнмайера посетить Варшаву и президент Германии принял приглашение.

Кроме того, польский президент провел встречу с Мерцем. По информации агентства DPA, канцлер ФРГ подтвердил позицию своей страны по вопросу репараций. Сам Навроцкий считает, что вопрос о выплате репараций остается открытым.

Варшава в годы правления партии "Право и справедливость" (2015-2023) подняла тему выплаты Германией репараций за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. 1 сентября 2022 года был обнародован трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила около $1,5 трлн.

В германском правительстве не раз обращали внимание, что не видят оснований для каких-либо выплат, поскольку в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Новое польское правительство во главе с Дональдом Туском отказалось от репараций в заявленном размере, предложив Берлину найти "креативное решение" в качестве компенсации ущерба.