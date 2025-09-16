Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 сентября 2025 / 21:10
КОТИРОВКИ
USD
16/09
83.0718
EUR
16/09
97.4502
Новости часа
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Москва
16 сентября 2025 / 21:10
Котировки
USD
16/09
83.0718
0.0000
EUR
16/09
97.4502
0.0000
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Путин: цель учений
Путин: цель учений "Запад" - отработка защиты Союзного государства
16 сентября 2025 / 19:45
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Геополитика
Политика
Руководство Германии отвергло требование Польши о выплате репараций
16 сентября 2025 / 18:15
Руководство Германии отвергло требование Польши о выплате репараций
© EPA-EFE/ CLEMENS BILAN/ТАСС

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Фридрих Мерц отвергли требование президента Польши Кароля Навроцкого о выплате Варшаве репараций за ущерб, причиненный республике во Второй мировой войне.

Навроцкий во вторник прибыл в Германию с первым визитом после вступления в должность. Сначала он провел встречу со Штайнмайером. "Президенты обсудили важность тесного и доверительного сотрудничества между своими странами. Что касается требования Варшавы о возмещении ущерба, президент ФРГ отметил, что, с точки зрения Берлина, этот вопрос окончательно юридически решен. При этом содействие увековечению и сохранению памяти остается общей задачей", - указала представитель канцелярии президента Германии Керстин Гаммелин в соцсети X. Вместе с тем, по ее данным, Навроцкий пригласил Штайнмайера посетить Варшаву и президент Германии принял приглашение.

Кроме того, польский президент провел встречу с Мерцем. По информации агентства DPA, канцлер ФРГ подтвердил позицию своей страны по вопросу репараций. Сам Навроцкий считает, что вопрос о выплате репараций остается открытым.

Варшава в годы правления партии "Право и справедливость" (2015-2023) подняла тему выплаты Германией репараций за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. 1 сентября 2022 года был обнародован трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила около $1,5 трлн.

В германском правительстве не раз обращали внимание, что не видят оснований для каких-либо выплат, поскольку в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Новое польское правительство во главе с Дональдом Туском отказалось от репараций в заявленном размере, предложив Берлину найти "креативное решение" в качестве компенсации ущерба.

Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Путин: цель учений
Путин: цель учений "Запад" - отработка защиты Союзного государства
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
19:58
Генсек ООН не настроен оптимистично по решению конфликта на Украине
19:42
Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек
19:32
Президент РФ присутствовал на стратегических учениях "Запад-2025"
19:14
Трамп: встреча с Путиным на Аляске "позволила многого достичь"
18:59
Повелительные надписи в транспорте предложили заменить на просьбы
18:44
Путин прибыл на полигон Мулино, где проходят военные учения "Запад-2025"
18:28
Мишустин: путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займет немногим более 2 часов
18:15
Руководство Германии отвергло требование Польши о выплате репараций
17:59
Медведев заявил о необходимости увеличить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году
17:44
Rzeczpospolita: объектом, упавшим на жилой дом в Польше, была ракета с F-16
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения