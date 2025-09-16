Путин: цель учений

Цель воинских учений "Запад-2025" - отработка защиты Союзного государства РФ и Белоруссии в случае угрозы, заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент во вторник посетил полигон Мулино, который находится в Нижегородской области, чтобы понаблюдать за учениями. "Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства", - заявил президент.

По словам главы государства, планы учений строятся на основе опыта проведения специальной военной операции.

Учебные мероприятия проводятся на 41 полигоне, в них участвуют 100 тыс. военных, указал он. В учениях также задействованы порядка 10 тыс. современной техники и систем вооружений, которые используются в практической боевой работе. Среди используемой техники были в том числе 333 летательных аппарата стратегической, тактической и военно-транспортной авиации, а также более 247 подводных, надводных, и судов обеспечения, резюмировал Путин.