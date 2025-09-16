Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 сентября 2025 / 21:10
КОТИРОВКИ
USD
16/09
83.0718
EUR
16/09
97.4502
Новости часа
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Москва
16 сентября 2025 / 21:10
Котировки
USD
16/09
83.0718
0.0000
EUR
16/09
97.4502
0.0000
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Путин: цель учений
Путин: цель учений "Запад" - отработка защиты Союзного государства
16 сентября 2025 / 19:45
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Белоруссия / Безопасность / Россия, вперед! / Евразийское сотрудничество
Безопасность
Путин: цель учений "Запад" - отработка защиты Союзного государства
16 сентября 2025 / 19:45
Путин: цель учений "Запад" - отработка защиты Союзного государства

Цель воинских учений "Запад-2025" - отработка защиты Союзного государства РФ и Белоруссии в случае угрозы, заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент во вторник посетил полигон Мулино, который находится в Нижегородской области, чтобы понаблюдать за учениями. "Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства", - заявил президент.

По словам главы государства, планы учений строятся на основе опыта проведения специальной военной операции.

Учебные мероприятия проводятся на 41 полигоне, в них участвуют 100 тыс. военных, указал он. В учениях также задействованы порядка 10 тыс. современной техники и систем вооружений, которые используются в практической боевой работе. Среди используемой техники были в том числе 333 летательных аппарата стратегической, тактической и военно-транспортной авиации, а также более 247 подводных, надводных, и судов обеспечения, резюмировал Путин.

 

Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Путин: цель учений
Путин: цель учений "Запад" - отработка защиты Союзного государства
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
19:58
Генсек ООН не настроен оптимистично по решению конфликта на Украине
19:42
Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек
19:32
Президент РФ присутствовал на стратегических учениях "Запад-2025"
19:14
Трамп: встреча с Путиным на Аляске "позволила многого достичь"
18:59
Повелительные надписи в транспорте предложили заменить на просьбы
18:44
Путин прибыл на полигон Мулино, где проходят военные учения "Запад-2025"
18:28
Мишустин: путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займет немногим более 2 часов
18:15
Руководство Германии отвергло требование Польши о выплате репараций
17:59
Медведев заявил о необходимости увеличить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году
17:44
Rzeczpospolita: объектом, упавшим на жилой дом в Польше, была ракета с F-16
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения