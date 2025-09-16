Трамп продолжает наступление на возобновляемую энергетику

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Президент США Дональд Трамп неуемен в желании и попытках не только остановить лоббистов отказа от ископаемого топлива в стране, но также активен в части усиления давление на другие государства, чтобы те смягчили свои обязательства по борьбе с изменением климата и вместо этого потребляли больше традиционных видов топлива — нефти, газа и угля.

Трамп, борясь за сокращение федеральной поддержки производств по выпуску электромобилей, а также солнечной и ветровой энергетики, применяет тарифы, сборы и другие механизмы ведущей экономики мира, чтобы побудить другие страны сжигать больше ископаемого топлива. Его враждебность особенно выражена в отношении ветроэнергетики, которая является неплохо зарекомендовавшей себя как популярный и перспективный источник электроэнергии в ряде европейских стран, а также в Китае и Бразилии.

Очередная актуализация нападок на индустрию «ветряков» — конец лета. В издании The Washington Post была опубликована статься «Крестовый поход Трампа против ветроэнергетики повергает отрасль в смятение». Газета отмечает, что Трамп стремится парализовать отрасль ветроэнергетики, используя свои полномочия, чтобы повергнуть в хаос уже запущенные проекты, даже несмотря на то, что последствия рискуют ударить по налогоплательщикам и инвесторам.

«Мы не позволим возводить ветряные мельницы», — заявил Трамп на заседании кабмина 26 августа. «Они разрушают нашу страну, они уродливы, они неэффективны, они убивают ваших птиц», — сказал американский лидер. «Они вредят окружающей среде. А если посмотреть на них из дома, то стоимость вашего дома сократится на 50 процентов. Поэтому я стараюсь, чтобы люди как можно быстрее узнали о ветре».

Комментарий последовал после того, как ранее Белый дом объявил об остановке строительства огромной ветряной электростанции у берегов Род-Айленда, которая уже завершена на 80%, в результате чего акции застройщика, датской компании Orsted, 25 августа рухнули на 16%, а региональные сетевые операторы и энергетические компании предупредили о масштабных последствиях.

Согласно судебным документам, администрация президента США также разрабатывает планы по блокированию еще одного проекта по строительству ветряной электростанции у побережья Мэриленда.

Эти меры следуют за предыдущими действиями против ветроэнергетики в этом году. Президент приостановил выдачу новых разрешений на проекты на федеральных землях и начал расследование в отношении ветряных турбин иностранного производства, которое может привести к высоким тарифам.

В экстренном распоряжении, обнародованном 22 августа Бюро по управлению энергией океана, говорится, что работы по морским ветряным турбинам, входящим в проект Revolution Wind, приостановлены по соображениям национальной безопасности. Однако в нем не упоминаются конкретные угрозы, а Министерство обороны уже рассмотрело и одобрило проект.

Приказ о приостановке работ был выдан на фоне попыток администрации Трампа остановить переход США на возобновляемые источники энергии, которые глава Белого дома считает «паразитом» на энергосистеме страны. В документе говорится, что потребители будут получать больше угольной, газовой и атомной энергии. 25 августа Белый дом сообщил в судебных документах, что пересматривает ранее одобренное решение о строительстве морской ветроэлектростанции в Мэриленде (стоимостью $6 млрд), запланированной к строительству у побережья Оушен-Сити.

Ранее в этом году администрация Трампа приостановила аналогичный проект у побережья Нью-Йорка, который она согласилась продолжить после того, как губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул (демократ) ослабила свое противодействие строительству газопровода, который должен был пройти через ее штат. Что бы ни случилось с Revolution Wind, перспективы развития морской ветроэнергетики в США существенно ухудшились.

Еще до последнего распоряжения о приостановке работ BloombergNEF снизил свой прогноз объема морской ветроэнергетики, которая будет введена в эксплуатацию в США к 2030 году, с 11,3 гигаватт до 6,1 гигаватт. Сценарий показывает, что при текущих условиях в период с 2030 по 2035 год ввод в эксплуатацию новых мощностей морской ветроэнергетики не планируется, что резко отличается от прогноза BNEF от конца 2024 года, который предполагал дополнительные 16,5 гигаватт.

Резкое изменение прогнозов в отношении ветроэнергетики вызывает беспокойство у широкого круга представителей энергетической отрасли, которые считают морскую (офшорную) ветроэнергетику жизненно важным компонентом стабильной энергосистемы. По словам представителей энергетических компаний и регулирующих органов, ветроэнергетика может обеспечить большие объемы энергии в периоды пикового спроса на электроэнергию и повышенной нагрузки на энергосистему. Альтернатив уже строящимся проектам мало, поскольку из-за невыполненных заказов на оборудование и проблем с цепочками поставок сроки строительства новых газовых электростанций увеличиваются до пяти и более лет. Строительство новых атомных электростанций занимает еще больше времени.

ISO New England, управляющая энергосистемой в шести штатах, предупредила в своем заявлении, что остановка работ на Revolution Wind увеличит риск отключений электроэнергии в регионе, а также «отрицательно повлияет на экономику и промышленный рост Новой Англии, включая потенциальные будущие центры обработки данных». Компания предупредила, что подобные «непредсказуемые риски и угрозы» для крупных энергетических проектов, находящихся на стадии разработки, «сдержат будущие инвестиции, увеличат расходы потребителей и подорвут надежность энергосистемы».

Синхронно, стремясь продвинуть национальный экспорт углеводородов, Трамп наступает за периметром. Как известно, в июле Вашингтон заключил торговое соглашение с Европейским союзом, в котором согласие снизить торговые пошлины было разменяно на то, что Старый Свет закупит американскую нефть и газ на сумму $750 млрд в течение трех лет. Эта сделка вызвала обеспокоенность в некоторых европейских странах, поскольку она противоречит планам по сокращению использования ископаемого топлива, сжигание которого, как пропагандируют приверженцы «зеленого перехода», является основной причиной изменения климата. [Здесь не берем во внимание, что такая масштабная сделка (закупка) не может быть реализована в принципе – $750 млрд недосягаемая сумма, если, конечно, мировые цены на углеводороды вдруг не вырастут на порядок и пробудут на «заоблачном» уровне в периоде нескольких лет].

Также в прошлом месяце глава Минэнерго США Крис Райт предупредил, что страна может выйти из Международного энергетического агентства (МЭА) после того, как организация предсказала, что мировой спрос на нефть достигнет пика в этом десятилетии вместо того, чтобы объявить (в угоду Белому дому) о долгосрочном «продлении» тренда углеводородного наступления.

Между тем, практически все международные торговые соглашения Белого дома включают требования о том, чтобы партнеры покупали американские нефть и газ.

Скажем, Южная Корея пообещала закупить сжиженный природный газ (СПГ) на сумму $100 млрд в течение неустановленного периода времени. Япония также, как ожидается, инвестирует полтриллиона долларов в США, частично в «создание энергетической инфраструктуры». В заявлении Белого дома говорится, что эти средства будут включать СПГ и перспективные виды топлива.

Любопытно, что японская корпорация Mitsubishi в конце лета объявила, что выйдет из отечественных проектов по строительству морских ветроэлектростанций. Значит, Вашингтон «слышат» на острове. Официальное же объяснение «демарша» — удорожание строительства более чем вдвое по отношению к первоначальной смете, что сделало ее бизнес-план нежизнеспособным и нанесло удар по правительственным инициативам в области возобновляемой энергетики. Консорциум, возглавляемый торговым домом и включающий в себя, помимо прочих, дочернюю компанию Chubu Electric Power Co., изначально планировал построить ветряные турбины на трех площадках у побережья префектур Акита и Тиба. «К этому решению нас подтолкнули масштабные изменения в текущих экономических условиях и деловой среде», — заявил президент Mitsubishi Кацуя Наканиси на пресс-конференции в Токио.

И сейчас выкручивание рук выходит далеко за рамки действий Трампа в течение его первого президентского срока. Как и в 2017 году, Трамп в январе вывел США из Парижского соглашения — глобального пакта, объединяющего примерно 200 стран по борьбе с изменением климата. Однако в течение первого срока Трамп в своей энергетической политике в первую очередь фокусировался на том, чтобы вывести США из глобальных дискуссий об изменении климата, одновременно продвигая внутреннюю добычу ископаемого топлива. На этот раз Белый дом активно (если не фанатично) пытается подорвать позиции стран в вопросе глобального потепления.

Но к давлению Вашингтона резистентен Китай. В пику Белому дому страна стремительно развивает сегмент ВИЭ — у Пекина свой независимый взгляд на глобальные энергетические тренды. В конце августа высоко на Тибетском нагорье представители китайского правительства продемонстрировали то, что, по их словам, после завершения строительства станет крупнейшей в мире солнечной электростанцией площадью 610 квадратных километров (соответствует размерам американского города Чикаго).

Китай устанавливает солнечные панели бурными темпами, гораздо быстрее, чем где-либо еще в мире, и эти инвестиции начинают окупаться. Свежее исследование показало, что выбросы углерода в стране снизились на 1% за первые шесть месяцев текущего года (по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.), что продолжает тенденцию, начавшуюся прошлой весной.

Как видно, в целом амбициозный план американской нефтегазовой экспансии, затеянный и продвигаемый главой Белого дома, зиждется отнюдь не на принципах здоровой конкуренция, а прежде всего на навязывании энергетических сделок путем политического и экономического давления на пул торговых партнеров. Что, в общем-то, не удивительно, учитывая, что Трамп хочет любой ценой и поскорей сделать США мировым углеводородным гегемоном. Получится ли — большой вопрос.