Мишустин: путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займет немногим более 2 часов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что преодолеть путь от Москвы до Санкт-Петербурга по высокоскоростной магистрали (ВСМ) можно будет за 2 часа 15 минут - в два раза быстрее, чем на "Сапсане".

"Планируемый маршрут составит 679 км. На него выйдет подвижной состав нового поколения, который задаст самую высокую в стране планку скорости движения - около 400 км/ч. Весь путь будет занимать примерно 2 часов 15 минут. Это в 2 раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких, как "Сапсан", "Ласточка", "Финист", - сказал он в ходе стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.

Мишустин отметил, что в 2024 году был дан старт сооружению этой линии. По его словам, уже завершены организационные процедуры, определены источники финансирования и подписаны соглашения с основными сторонами. В настоящее время разворачиваются строительно-монтажные работы на пилотном участке магистрали, на остальных ведутся подготовительные мероприятия, добавил глава правительства.