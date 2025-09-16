Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Путин: цель учений "Запад" - отработка защиты Союзного государства
16 сентября 2025 / 19:45
Безопасность
Путин прибыл на полигон Мулино, где проходят военные учения "Запад-2025"
16 сентября 2025 / 18:44
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область на полигон "Мулино" 333-го Центра боевой подготовки Сухопутных, Воздушно-десантных и береговых войск ВМФ, сообщает ТАСС.
В рамках посещения полигона российский лидер ознакомился с выставкой вооружения и специальной военной техники.
После этого Путин наблюдал за совместными стратегическими маневрами вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025", основной этап которых прошел в Мулино. Кроме того, глава российского государства провел совещание.