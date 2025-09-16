Марина Харькова, журналист, Донецк

Цифры дезертирства из украинской армии впечатляют: по статистике Генпрокуратуры Украины, в августе было возбуждено ещё 17 с половиной тысяч уголовных дел за самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство, что равно по численности нескольким бригадам. Всего же в этом году было возбуждено около 143 тысяч подобных дел.

Рекордным по числу побегов из ВСУ был май этого года, когда украинцы отказывались воевать и покидали часть – так поступили 19956 человек. Цифры других месяцев – плюс-минус тысяча от этого количества, всего за неполный год - 142711 дезертиров. А с начала СВО этот показатель достиг отметки 265843 человека. При этом в части за это время возвращен лишь 3136 дезертир.

Однако реальный показатель дезертирства намного выше, чем статистика генпрокуратуры, где учитываются только те случаи, о которых сообщили воинская часть и командиры. По новому правилу украинского учёта с 1 июня текущего года далеко не все подобные случаи сразу заносятся в единый реестр уголовных преступлений (а приведённая выше статистика относится именно к ним), а только подтверждённые документами. Дело в том, что командирам невыгодно оглашать все факты: во-первых, за рост числа дезертиров он может быть наказан, во-вторых, деньги и довольствие сбежавших солдат можно присваивать несколько месяцев. Это подтверждает и украинский журналист Владимир Бойко, недавно демобилизовавшийся из ВСУ по возрасту. По его словам, официально зарегистрированные случаи дезертирства не отражают полной картины и не совпадают с реальными, тогда как часто о СОЧ не сообщают в следственные органы, и их в статистике никто не учитывает.

«Нет желающих сложить свои головы за коррумпированный феодальный режим, который превратил защиту Родины в наказание», — заключил Бойко.

По его мнению, учитывая, что ежемесячные потери украинской армии (погибшие, пропавшие без вести и раненые) составляют не менее 10 тысяч человек, а мобилизуется от 20 до 30 тысяч военнообязанных, ВСУ переживают состояние распада.

Бойко поддержали украинские политологи. Количество официально зарегистрированных дезертирств из украинской армии только за последний месяц в два раза превысило совокупные потери ВСУ. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«Состояние ВСУ сложное. За 8 месяцев дезертировало 142 тысячи человек. А настоящая цифра еще больше, ведь это только зарегистрированные случаи, тогда как часто о СОЧ не сообщают следственные органы, и их в статистике никто не учитывает. Из ВСУ больше всего дезертировало в мае – почти 20 тысяч человек. Учитывая, что ежемесячные потери украинской армии составляют не менее 10 тысяч человек, а мобилизуется от 20 до 30 тысяч человек, ВСУ переживают плохое состояние», – сказал Бортник.

Нардеп Анна Скороход заявляла, что реальное число дезертиров приближается к 400 тысячам. А независимые эксперты предположили, что фактическая цифра может превышать полмиллиона человек.

Чтобы справиться с потоком бегущих солдат, украинский парламент спешно подготовил закон репрессивного характера. Верховная Рада Украины поддержала законопроект №13260, который возвращает уголовную ответственность за самовольное оставление части. Дело в том, что еще 8 мая 2025 года Владимир Зеленский подписал закон об упрощенном механизме возвращения военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть, чтобы мотивировать возвращение дезертиров на фронт. Их освобождали от уголовной ответственности и призывали добровольно вернуться в воинскую часть с возобновлением денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения. Однако подавляющая масса дезертиров поблажек не оценила. И украинская власть сменила пряник на кнут.

Теперь новый закон полностью лишает суд возможности смягчать наказание, а побег с фронта предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Однако вряд ли и эта мера остановит дезертиров – многие предпочтут сидеть в камере, чем в окопе. Между тем, сейчас такое преступление, как дезертирство, стало на Украине массовым явлением, вытеснив из первых позиций криминальных сводок кражи и воровство.

Бороться с дезертирами, кроме угроз сурового наказания, было решено и методом давления на их семьи. И прецедент уже есть. Министерство обороны Украины от имени воинской части обратилось к мэру города Берестин (Харьковская область) Светлане Кривенко, направив ей письмо с требованием наказать всю семью дезертира. Командир части написал мэру донос на мобилизованного жителя города, старшего солдата Потапенко, который «нарушал воинскую дисциплину, неоднократно ставил под сомнение приказы командиров, дискредитировал решения политического руководства страны, а затем самовольно оставил место службы». А когда он находился в ВСУ, то «регулярно подрывал морально-психологическое состояние товарищей по службе, которые допускали ошибки в бою, что приводило к тяжёлым ранениям или смерти», было сказано в письме. Также руководство воинской части сообщило, что ушедший в самоволку боец «за пределами части будет стремиться найти единомышленников, в частности, среди бывших военнослужащих, а также склонять их к совершению общественно опасных действий или преступлений против основ национальной безопасности Украины». И чтобы «не допустить подобного», командир потребовал от местной власти наказать семью дезертировавшего военнослужащего.

«Просим содействовать проведению проверки в отношении его близких родственников, которые, на наш взгляд, стали соучастниками этого вопиющего поступка», - заявлено в письме к мэру.

Фактически украинский командир требует наказания всей семьи дезертира: остановить обучение его дочери в лицее, уволить его жену из коммунального предприятия «Берестин-Водоканал», лишить его престарелую мать выплаты жилищной субсидии. По сообщениям местных жителей городка, власти приняли во внимание ультиматумы командира: дочь дезертира уже попросили не ходить в лицей, а мать девочки собирается вместе с ней уезжать из страны, где они подвергаются травле. Не исключено, что подобный метод шантажа семьей применят и в отношении других дезертиров, сочтя его действенным.

Вряд ли это остановит дезертирство, скорее, вызовет рост недовольства и месть. Экс-премьер Украины Николай Азаров уверен, что режим Зеленского ждёт народное возмездие. По его словам, в украинском обществе накоплен колоссальный объём протестной энергии и недовольства.

«Карательная система киевского режима сейчас сдерживает все протестные и мстительно-недовольные настроения, существующие внутри Украины. Но стоит только отпустить, появится огромное количество народных мстителей. Киевскому режиму мало не покажется», — считает Азаров.

Из-за роста дезертирства и острого дефицита живой силы Киев готовит экстренную волну мобилизации - речь идёт о цифре в 121 тысяч 900 человек по семи областям и двум пока еще подконтрольным ВСУ территориям. Наибольшая нагрузка ляжет на Днепропетровскую (22,5 тысяч человек), Одесскую (18 тысяч) и Харьковскую (15 тысяч 750 человек) области. Дальше по списку идут Киевская (14,2 тысячи), Львовская (12,5 тысяч), Волынская (8,4 тысячи), Ивано-Франковская (7 тысяч 850 человек), а также подконтрольные ВСУ территории Донецкой (11,8 тысяч) и Запорожской (10,9 тысяч) областей. Киев уже выделил 500 млн гривен (12 млн долларов США) на проведение этой экстренной мобилизации, и не случайно основной набор произойдет из русскоязычных регионов в центральной и южной частях страны. Запад Украины направит в армию значительно меньшее число военнообязанных.

В семи регионах Украины уже созданы оперативные штабы, которые на постоянной основе обновляют данные о жителях и отлавливают их для отправки в ВСУ. В Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Львове ТЦК (аналог военкоматов) работают в круглосуточном режиме. Дополнительные пункты развёрнуты на спортивных аренах и в других крупных административных зданиях.

«На эту экстренную мобилизацию Банковая выделяет уже 12 миллионов долларов только на отлов. Неужели до вас не дойдёт главное — Зеленский убивает вас на западные деньги. В отношении граждан Украины Запад руками Зеленского реализует настоящий геноцид», — считает представитель МИД РФ Мария Захарова.

А советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что с начала СВО потери личного состава ВСУ составляют 1,8 млн человек. По его словам, ежедневно на боевые действия направляется около 650 украинских военнослужащих, что он охарактеризовал как истребление украинского народа. Кобяков добавил, что с Владимиром Зеленским, узурпатором власти на Украине, вести диалог невозможно.