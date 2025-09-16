Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 сентября 2025 / 21:10
КОТИРОВКИ
USD
16/09
83.0718
EUR
16/09
97.4502
Новости часа
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Москва
16 сентября 2025 / 21:10
Котировки
USD
16/09
83.0718
0.0000
EUR
16/09
97.4502
0.0000
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Путин: цель учений
Путин: цель учений "Запад" - отработка защиты Союзного государства
16 сентября 2025 / 19:45
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Безопасность
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14

Говоря о начале военной операции Цахала в секторе Газа, стоит отметить, что, с согласия Соединенных Штатов, Израиль действует по принципу, что ему позволено то, что другим категорически запрещено. Таким, кстати, был и недавний удар по Катару.

Не хотелось бы сравнивать, но в свое время большая часть цивилизованного мира решила, что все можно нацистской Германии. Что из этого вышло, все помнят.

Мы понимаем боль Израиля после террористической атаки на его граждан, но уничтожать после этого все живое – это несоблюдение общечеловеческих правил, которое ни к чему хорошему привести не может.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/6c81c8ebbc0af6eca79de9c1afe8d1e1/

 

Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Путин: цель учений
Путин: цель учений "Запад" - отработка защиты Союзного государства
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
19:58
Генсек ООН не настроен оптимистично по решению конфликта на Украине
19:42
Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек
19:32
Президент РФ присутствовал на стратегических учениях "Запад-2025"
19:14
Трамп: встреча с Путиным на Аляске "позволила многого достичь"
18:59
Повелительные надписи в транспорте предложили заменить на просьбы
18:44
Путин прибыл на полигон Мулино, где проходят военные учения "Запад-2025"
18:28
Мишустин: путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займет немногим более 2 часов
18:15
Руководство Германии отвергло требование Польши о выплате репараций
17:59
Медведев заявил о необходимости увеличить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году
17:44
Rzeczpospolita: объектом, упавшим на жилой дом в Польше, была ракета с F-16
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения