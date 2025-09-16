Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе

Говоря о начале военной операции Цахала в секторе Газа, стоит отметить, что, с согласия Соединенных Штатов, Израиль действует по принципу, что ему позволено то, что другим категорически запрещено. Таким, кстати, был и недавний удар по Катару.

Не хотелось бы сравнивать, но в свое время большая часть цивилизованного мира решила, что все можно нацистской Германии. Что из этого вышло, все помнят.

Мы понимаем боль Израиля после террористической атаки на его граждан, но уничтожать после этого все живое – это несоблюдение общечеловеческих правил, которое ни к чему хорошему привести не может.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.



https://rutube.ru/video/6c81c8ebbc0af6eca79de9c1afe8d1e1/