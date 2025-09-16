Повелительные надписи в транспорте предложили заменить на просьбы

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили письма министру строительства и ЖКХ, а также министру транспорта с предложением заменить запрещающие надписи в повелительном наклонении в транспорте и городской среде на просьбы, сообщает ТАСС.

Авторы писем обратили внимание, что люди в целом положительнее реагируют, когда их вежливо просят, "а не одергивают". Отмечается, что психолингвистические исследования свидетельствуют о том, что мягкие формулировки вызывают у граждан меньше негативных эмоций по сравнению с категоричными командами.

"Просим вас пересмотреть нынешние стандарты и нормативы, регламентирующие оформление надписей в части лексики и стиля в метро или в других видах общественного транспорта. Предлагаем разработать официальные рекомендации или внести изменения в существующие правила, чтобы обязать использовать в текстах предупреждающих табличек вежливые обращения к гражданам вместо безличных запретов", - следует из текста послания, адресованного главе Минтранса.

Вместе с тем депутаты предложили проработать возможность поэтапной замены старых надписей на новые. "Например, при плановой замене указателей и наклеек - с тем, чтобы постепенно повсеместно перейти к единым дружелюбным стандартам", - сказано в запросе.

Кроме того, предложено пересмотреть действующие стандарты, регламентирующие оформление надписей в части лексики и стиля в общественных пространствах в городах и других населенных пунктах.