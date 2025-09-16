Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 сентября 2025 / 21:11
КОТИРОВКИ
USD
16/09
83.0718
EUR
16/09
97.4502
Новости часа
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Москва
16 сентября 2025 / 21:11
Котировки
USD
16/09
83.0718
0.0000
EUR
16/09
97.4502
0.0000
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Путин: цель учений
Путин: цель учений "Запад" - отработка защиты Союзного государства
16 сентября 2025 / 19:45
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Повелительные надписи в транспорте предложили заменить на просьбы
16 сентября 2025 / 18:59
Повелительные надписи в транспорте предложили заменить на просьбы
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили письма министру строительства и ЖКХ, а также министру транспорта с предложением заменить запрещающие надписи в повелительном наклонении в транспорте и городской среде на просьбы, сообщает ТАСС.

Авторы писем обратили внимание, что люди в целом положительнее реагируют, когда их вежливо просят, "а не одергивают". Отмечается, что психолингвистические исследования свидетельствуют о том, что мягкие формулировки вызывают у граждан меньше негативных эмоций по сравнению с категоричными командами.

"Просим вас пересмотреть нынешние стандарты и нормативы, регламентирующие оформление надписей в части лексики и стиля в метро или в других видах общественного транспорта. Предлагаем разработать официальные рекомендации или внести изменения в существующие правила, чтобы обязать использовать в текстах предупреждающих табличек вежливые обращения к гражданам вместо безличных запретов", - следует из текста послания, адресованного главе Минтранса.

Вместе с тем депутаты предложили проработать возможность поэтапной замены старых надписей на новые. "Например, при плановой замене указателей и наклеек - с тем, чтобы постепенно повсеместно перейти к единым дружелюбным стандартам", - сказано в запросе.

Кроме того, предложено пересмотреть действующие стандарты, регламентирующие оформление надписей в части лексики и стиля в общественных пространствах в городах и других населенных пунктах.

Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Путин: цель учений
Путин: цель учений "Запад" - отработка защиты Союзного государства
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
19:58
Генсек ООН не настроен оптимистично по решению конфликта на Украине
19:42
Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек
19:32
Президент РФ присутствовал на стратегических учениях "Запад-2025"
19:14
Трамп: встреча с Путиным на Аляске "позволила многого достичь"
18:59
Повелительные надписи в транспорте предложили заменить на просьбы
18:44
Путин прибыл на полигон Мулино, где проходят военные учения "Запад-2025"
18:28
Мишустин: путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займет немногим более 2 часов
18:15
Руководство Германии отвергло требование Польши о выплате репараций
17:59
Медведев заявил о необходимости увеличить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году
17:44
Rzeczpospolita: объектом, упавшим на жилой дом в Польше, была ракета с F-16
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения