Создание арабского НАТО нереально

Арабские и исламские страны должны создать единый инструмент для реагирования на стоящие перед ними вызовы. Уверенность в этом выразил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на внеочередном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Дохе.

"Пришло время выработать арабо-исламский механизм с целью противодействия угрозам в сферах безопасности, политики и экономики. Это поможет нам укрепить свои текущие позиции и в случае необходимости принимать соответствующие меры для решения конфликтов", - подчеркнул ас-Сиси. Трансляцию его выступления вел катарский телеканал Al Jazeera.

По мнению египетского лидера, "противник должен понимать, что любая арабская и исламская страна от Атлантического океана до Персидского залива находится под защитой". "Мы не допустим посягательств на суверенитет наших государств и не позволим никому обесценивать наши усилия по достижению мира", - заявил президент Египта.

Внеочередной саммит ЛАГ и ОИС был созван после того, как 9 сентября Израиль нанес удар по членам руководства палестинского движения ХАМАС, которые находились в одной из резиденций палестинского движения в Дохе. По информации катарской стороны, погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг утверждения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали пять членов группировки, в том числе сын лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи.

Как заявил глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, власти рассматривают это нападение как акт государственного терроризма. По его словам, атака была совершена в тот момент, когда лидеры ХАМАС обсуждали последнее предложение США об урегулировании конфликта в секторе Газа. В интервью телекомпании CNN шейх Мухаммед отметил, что Катар ведет переоценку своего участия в посредничестве по сектору Газа, подчеркнув, что нападение Израиля уничтожило всякую надежду на освобождение израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в палестинском анклаве.

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии, бывший депутат ГД Семен Багдасаров считает, что «арабские государства не смогут создать реальную коалицию против Израиля. Все это красивые слова, как это неоднократно было, но на деле не будет ничего, и при этом каждый будет проводить свою политику, которая устраивает каждое конкретное арабское государство. В том числе некоторые страны будут поддерживать дипломатические отношения, и еще больше стран будет торговать с Израилем. Каждый будет сам за себя».

Эксперт также считает, что «США не поддержат идею создания арабского НАТО. Возникает вопрос, а против кого оно будет настроено? Если против Ирана, то США могли бы поддержать, это для них неплохо было бы с пониманием интересов США. А если это будет какое-то антиизраильское НАТО, то нет, конечно, США не поддержат. Кроме того здесь нет единства и среди арабских стран. Кто-то войдет, кто-то не войдет, поэтому создание арабского НАТО в принципе нереально».