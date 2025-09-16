Президент США Дональд Трамп убежден, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже (Аляска) позволила сторонам добиться многих результатов.

"Это дало большой результат. Но для танго нужны двое", - сказал он при общении с журналистами пресс-пула в Белом доме перед вылетом в Великобританию. "Но все же эта встреча позволила многого достичь", - отметил глава вашингтонской администрации.

15 августа на военной базе на Аляске прошла встреча Путина и Трампа. Общение лидеров продолжалось около трех часов. С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.