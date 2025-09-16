Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией

Российско-белорусские учения "Запад-2025" начались 12 сентября и завершатся 16 сентября на территории Белоруссии. Индия направила на маневры воинский контингент в составе 65 военнослужащих. Как подчеркивали в Минобороны южноазиатской республики, "участие в учениях "Запад-2025" еще больше углубит сотрудничество в области обороны и укрепит дух товарищества между Индией и Россией".

Политолог, военный аналитик Иван Коновалов полагает, что участие «Индии в маневрах «Запад-2025» прежде всего подтверждает крепкие партнерские отношения России и Индии и прежде всего в военной сфере. Да, Индия проводит свою самостоятельную политику, но в военной сфере еще со времен Советского Союза она крепко связана с нашей страной, и обеспечение Вооруженных сил Индии в значительной степени зависит от российского ВПК. А связи наших военных сейчас на подъеме, и Индия участвует во многих наших учениях такого рода. Кроме того Запад из этого должен делать вывод, что все попытки вбить клин между нами у них не пройдут. Военное сотрудничеств двух стран движется поступательно и будет и дальше расширятся. В этом логика наших взаимоотношений».