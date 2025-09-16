Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 сентября 2025 / 21:11
КОТИРОВКИ
USD
16/09
83.0718
EUR
16/09
97.4502
Новости часа
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Москва
16 сентября 2025 / 21:11
Котировки
USD
16/09
83.0718
0.0000
EUR
16/09
97.4502
0.0000
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Путин: цель учений
Путин: цель учений "Запад" - отработка защиты Союзного государства
16 сентября 2025 / 19:45
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Многополярный мир / Геополитика
Безопасность
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35

Российско-белорусские учения "Запад-2025" начались 12 сентября и завершатся 16 сентября на территории Белоруссии. Индия направила на маневры воинский контингент в составе 65 военнослужащих. Как подчеркивали в Минобороны южноазиатской республики, "участие в учениях "Запад-2025" еще больше углубит сотрудничество в области обороны и укрепит дух товарищества между Индией и Россией".

Политолог, военный аналитик Иван Коновалов полагает, что участие «Индии в маневрах «Запад-2025» прежде всего подтверждает крепкие партнерские отношения России и Индии и прежде всего в военной сфере. Да, Индия проводит свою самостоятельную политику, но в военной сфере еще со времен Советского Союза она крепко связана с нашей страной, и обеспечение Вооруженных сил Индии  в значительной степени зависит от российского ВПК.  А связи наших военных сейчас на подъеме, и Индия участвует во многих наших учениях такого рода. Кроме того Запад из этого должен делать вывод, что все попытки вбить клин между нами у них не пройдут. Военное сотрудничеств двух стран движется поступательно и будет и дальше расширятся. В этом логика наших взаимоотношений».        

  

Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Путин: цель учений
Путин: цель учений "Запад" - отработка защиты Союзного государства
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
19:58
Генсек ООН не настроен оптимистично по решению конфликта на Украине
19:42
Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек
19:32
Президент РФ присутствовал на стратегических учениях "Запад-2025"
19:14
Трамп: встреча с Путиным на Аляске "позволила многого достичь"
18:59
Повелительные надписи в транспорте предложили заменить на просьбы
18:44
Путин прибыл на полигон Мулино, где проходят военные учения "Запад-2025"
18:28
Мишустин: путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займет немногим более 2 часов
18:15
Руководство Германии отвергло требование Польши о выплате репараций
17:59
Медведев заявил о необходимости увеличить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году
17:44
Rzeczpospolita: объектом, упавшим на жилой дом в Польше, была ракета с F-16
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения