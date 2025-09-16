Президент России Владимир Путин наблюдал за стратегическими учениями "Запад-2025" на нижегородском полигоне Мулино, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ходе тренировок отрабатывались вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по устранению угроз и стабилизации обстановки на его границах.

Маневры проводились с 12 по 16 сентября совместно вооруженными силами России и Белоруссии.