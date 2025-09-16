Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Путин: цель учений "Запад" - отработка защиты Союзного государства
16 сентября 2025 / 19:45
Политика
Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек
16 сентября 2025 / 19:42
© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом помиловал 25 человек. Некоторые из них отбывали наказание за преступления экстремистского характера, передает агентство БелТА.
Отмечается, что глава белорусского государства принял решение в преддверии Дня народного единства, который в стране отмечают 17 сентября.
Согласно президентскому указу, в числе помилованных 13 мужчин и 12 женщин. Многие из них являются родителями. Один из осужденных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте. Все помилованные признали вину, раскаялись в содеянном и дали обещание вести законопослушный образ жизни.