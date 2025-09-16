Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом помиловал 25 человек. Некоторые из них отбывали наказание за преступления экстремистского характера, передает агентство БелТА.

Отмечается, что глава белорусского государства принял решение в преддверии Дня народного единства, который в стране отмечают 17 сентября.

Согласно президентскому указу, в числе помилованных 13 мужчин и 12 женщин. Многие из них являются родителями. Один из осужденных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте. Все помилованные признали вину, раскаялись в содеянном и дали обещание вести законопослушный образ жизни.