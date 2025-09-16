Генсек ООН не настроен оптимистично по решению конфликта на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об отсутствии оптимизма касательно возможности мирного урегулирования конфликта на Украине в ближайшее время.

"Я не настроен оптимистично в отношении мирного урегулирования на Украине в ближайшей перспективе", - сказал он при общении с журналистами.

По словам Гутерриша, его точка зрения объясняется существенным расхождением в позициях Москвы и Киева.