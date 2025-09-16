Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Путин: цель учений "Запад" - отработка защиты Союзного государства
16 сентября 2025 / 19:45
Политика
Генсек ООН не настроен оптимистично по решению конфликта на Украине
16 сентября 2025 / 19:58
© Владислав Ногай/ ТАСС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об отсутствии оптимизма касательно возможности мирного урегулирования конфликта на Украине в ближайшее время.
"Я не настроен оптимистично в отношении мирного урегулирования на Украине в ближайшей перспективе", - сказал он при общении с журналистами.
По словам Гутерриша, его точка зрения объясняется существенным расхождением в позициях Москвы и Киева.