Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов доложил президенту, верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о проведении совместных стратегических учений "Запад-2025".

"К мероприятию привлекаются от российской стороны органы военного управления, войска Ленинградского и Московского военных кругов, соединения, воинские части ВКС, воздушно-десантных войск и центрального подчинения, силы Северного и Балтийского флотов. От белорусской стороны - войска, входящие в региональную группировку", - указал министр.

Кроме того, по его словам, в маневрах задействованы воинские контингенты и оперативные группы зарубежных оборонных ведомств. "Учебные задачи решаются в рамках операций на западном и северо-западном стратегических направлениях, а также коалиционной группировкой войск иностранных государств на условном нижегородском направлении", - отметил глава российского оборонного ведомства.