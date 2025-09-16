Трамп: Зеленский будет вынужден пойти на сделку по урегулированию на Украине

Владимиру Зеленскому придется заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, что он сказал бы главе киевского режима, если бы они встретились в Нью-Йорке.

"Ему придется взяться за дело и заключить сделку. Зеленскому придется заключить сделку", - сказал он. Вместе с тем Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован. Он общался с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Великобританию.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский лидер может встретиться с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке, где пройдет неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.