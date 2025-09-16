Особенностями совместных учений ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" стали массированное применение беспилотной авиации и наземных роботов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Особенностями основного этапа учения стали: массированное применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах, борьба с беспилотной авиацией противника различными средствами, эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта специальной военной операции", - указали в российском военном ведомстве.

Учения проходили с 12 по 16 сентября совместно вооруженными силами России и Белоруссии.