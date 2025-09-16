Робинсону грозит смертная казнь по обвинению в умышленном убийстве Кирка

Прокурор штата Юта Джефф Грей объявил, что выдвигает в отношении Тайлера Джеймса Робинсона обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах консервативного активиста Чарли Кирка, наказанием за это преступление может быть смертная казнь.

"Пункт первый - убийство при отягчающих обстоятельствах за преднамеренное и сознательное убийство Чарли Кирка при обстоятельствах, которые создали большой риск смерти для других", - заявил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась ведущими американскими телеканалами.

Прокурор также отметил, что подал уведомление о намерении требовать высшей меры наказания для убийцы Кирка. Вместе с тем он предъявил Робинсону обвинения в тяжком преступлении, связанном с применением огнестрельного оружия.

Робинсон будет оставаться под стражей без права на освобождение под залог, уточнил прокурор.