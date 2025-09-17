Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 сентября 2025 / 11:25
16 сентября 2025 / 20:35
16 сентября 2025 / 20:14
Экономика / США: после империи / Торговые войны
Экономика
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
17 сентября 2025 / 11:25
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией

Положительное сальдо торгового баланса Японии с Соединёнными Штатами сократилось на 50,5 %, следует из данных министерства финансов Японии. Экспорт Японии в США снижается пятый месяц подряд из-за введения администрацией президента США повышенных тарифов. При этом в августе зафиксировано сокращение на 13,8 % (9,5 млрд долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной фактор – сокращение экспорта автомобилей на 28,4 % из-за новых тарифов, что отражает успех политики Трампа по защите автопроизводителей США.

В апреле президент США Дональд Трамп повысил пошлины на транспортные средства и комплектующие узлы для них на 25 процентных пунктов до 27,5 %. В июле Токио и Вашингтон достигли договоренности снизить ставку до 15 %, которая вступила в силу 16 сентября.

В 2024 году Япония экспортировала в США транспортные средства на сумму около 41 миллиард долларов. Согласно японской статистике, вместе с экспортом автозапчастей они составили треть от общего объёма поставок Японии в крупнейшую экономику мира.

Среди прочих поставок в США сократились объёмы строительной техники на 26,1 % и оборудования для производства полупроводников на 38,9 %.

В то же время Япония уже 53-й месяц подряд остаётся в минусе в торговле с Китаем, зафиксировав торговый дефицит в размере 425,7 млрд иен, что на 12,4 % больше, чем в прошлом году. Дефицит торгового баланса с ЕС составил 121 миллиард иен и оставался отрицательным 19 месяцев подряд.

Таким образом экспорт как многолетний драйвер экономического процветания Японии теряет свое значение. В то же время сокращение доходов от внешней торговли негативно влияют на усилия правительства по стимулированию внутреннего спроса, развитием которого в новых условиях было озабочено правительство уходящего в отставку премьер-министра Сигеру Исида. Под ударом, в частности, оказываются планы повышения минимальной зарплаты как основного инструмента борьбы с инфляцией.

