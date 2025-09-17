Тель-Авив приступил к активной фазе «гуманитарной операции»

Юрий Веселов, военный обозреватель

После интенсивных ночных авиационных ударов с утра 16 сентября части и подразделения сухопутных войск израильской армии при поддержке огнем артиллерии начали выдвижение в направлении центральных районов города Газа. С запада столица одноименного палестинского сектора блокирована подразделениями 162 и 98 дивизий ВС Израиля с целью не допустить поддержки боевиков Движения исламского сопротивления (арабская аббревиатура ХАМАС) со стороны Средиземного моря.

По заявлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль начал «интенсивную операцию» после проведения в Иерусалиме двухдневной встречи (14 и 15 сентября) с государственным секретарем США Марком Рубио, который выразил «полную поддержку действий правительства» еврейского государства.

В свою очередь, министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что «Газа горит, а его страна не отступит». Он сказал, что армия «наносит удар железным кулаком, солдаты храбро сражаются для создания условий освобождения заложников и полного разгрома ХАМАС. Мы не остановимся, пока не выполним свою миссию».

По оценкам командования, озвученным пресс-секретарем ВС Израиля Авихай Андрея, израильтянам противостоят от 2 до 3 тысяч палестинских боевиков. Он распространил обращение к жителям города с предложением покинуть месте проживания и выдвигаться по единственной улице Ар-Рашид в южную часть сектора. По оценочным данным израильтян, в Газе на начало наземной операции оставалось до 700 тысяч мирных граждан. В августе и сентябре примерно 300 тысяч населения города переместилось на юг.

Независимая комиссия ООН по расследованию во главе с Нави Пиллэй 9 сентября обвинила Израиль в «совершении геноцида» в секторе Газа «с целью уничтожения палестинцев». Международная комиссия подготовила 72-страничный доклад, который включает документальные доказательства преступлений военно-политического руководства еврейского государства, интервью с многочисленными жертвами, свидетелями, журналистами, врачами, документами из открытых источников и анализы спутниковых снимков, собранных с начала войны.

Вместе с тем следует отметить, что данная Международная комиссия, несмотря на свой авторитет, является независимой и не может официально выступать от имени ООН, которая пока не использовала в отношении Израиля термин «геноцид». Надо признать, что на ООН в настоящее время оказывается усиливающееся давление.

По данным министерства здравоохранения, за время войны в секторе Газа погибло более 64 тысяч мирных граждан, более 200 тысяч палестинцев были ранены. В местах сосредоточения перемещенных лиц на юге сектора подавляющее большинство населения страдает от голода.

Собранные комиссией документы о преступлениях израильских властей в отношении палестинцев в последние годы могут стать свидетельством обвинений Израиля в Международном Суде ООН в Гааге, уже обвинившим еврейское государство в геноциде. «Ответственность за эти ужасные преступления лежит на израильских властях самого высокого уровня, которые около двух лет назад возглавили кампанию геноцида с конкретной целью уничтожения палестинцев в секторе Газа», - подчеркнула Нави Пиллэй.

Представитель Израиля в ООН Дэнни Данон категорически отверг доклад независимой Международной комиссии, назвав его «ошибочным искаженным». Он призвал к «немедленному роспуску комиссии по расследованию» и «игнорированию выступлений других так называемых независимых международных правозащитных организаций, выступающих в поддержку палестинских террористов». Данон заявил о праве Израиля «обеспечивать свою безопасность любыми имеющимися у государства средствами без оглядки на мнения других стран».