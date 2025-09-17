Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Технологии
Баканов заявил, что в России ведется создание аналога Starlink
17 сентября 2025 / 10:18
© Евгений Мессман/ ТАСС
В России осуществляется разработка собственного аналога американской системы спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире "Соловьев Live".
"Скоро у нас появится свой терминал Starlink. В обязательном порядке надо делать и свое спутниковое устройство", - указал он.