Москва
17 сентября 2025 / 12:25
Москва
17 сентября 2025 / 12:25
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией

17 сентября 2025 / 11:25
17 сентября 2025 / 11:25
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Технологии
Баканов заявил, что в России ведется создание аналога Starlink
17 сентября 2025 / 10:18
Баканов заявил, что в России ведется создание аналога Starlink
© Евгений Мессман/ ТАСС

В России осуществляется разработка собственного аналога американской системы спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире "Соловьев Live".

"Скоро у нас появится свой терминал Starlink. В обязательном порядке надо делать и свое спутниковое устройство", - указал он. 

