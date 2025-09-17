Баканов заявил, что в России ведется создание аналога Starlink

В России осуществляется разработка собственного аналога американской системы спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире "Соловьев Live".

"Скоро у нас появится свой терминал Starlink. В обязательном порядке надо делать и свое спутниковое устройство", - указал он.