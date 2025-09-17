Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 сентября 2025 / 13:35
Китай призывает Израиль немедленно прекратить военную операцию в Газе Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
17 сентября 2025 / 11:25
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Политика
Трамп заявил украинской журналистке, что у ее страны серьезные проблемы
17 сентября 2025 / 10:38
Трамп заявил украинской журналистке, что у ее страны серьезные проблемы
© REUTERS/Лия Миллис/ТАСС

Президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, что у Украины большие трудности.

Отвечая на вопрос журналистки, планируется ли поставка 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву, глава вашингтонской администрации уточнил у нее, откуда она. Девушка ответила, что она "из Украины". "Я люблю Украину. Я люблю украинский народ. Поэтому я подумал, что это небольшой украинский акцент. Но страна находится в серьезной беде", - отметил Трамп при общении с журналистами пресс-пула в Белом доме перед вылетом в Великобританию.

"Этого никогда не должно было произойти. Это война, которая никогда не должна была произойти. Страна находится в серьезной беде, но я намерен положить этому конец", - сказал он, воздержавшись от комментариев по поводу поставки вооружений.

