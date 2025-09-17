Трамп заявил украинской журналистке, что у ее страны серьезные проблемы

Президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, что у Украины большие трудности.

Отвечая на вопрос журналистки, планируется ли поставка 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву, глава вашингтонской администрации уточнил у нее, откуда она. Девушка ответила, что она "из Украины". "Я люблю Украину. Я люблю украинский народ. Поэтому я подумал, что это небольшой украинский акцент. Но страна находится в серьезной беде", - отметил Трамп при общении с журналистами пресс-пула в Белом доме перед вылетом в Великобританию.

"Этого никогда не должно было произойти. Это война, которая никогда не должна была произойти. Страна находится в серьезной беде, но я намерен положить этому конец", - сказал он, воздержавшись от комментариев по поводу поставки вооружений.