Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Иван Морозов отстранен от матчей и тренировок команды из-за выявления у него в допинг-пробе запрещенного вещества. За последнее время в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) это уже третий случай обнаружения положительной допинг-пробы среди игроков.

"Спартак" сообщил о выявлении в организме Морозова запрещенного вещества менее чем за 1,5 часа до начала принципиального матча с московским ЦСКА. Данные были получена клубом на основании официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Согласно регламентам, игрок отстранен от игр команды и тренировочного процесса до завершения всех процедур расследования.

Отмечается, что запрещенное вещество попало в организм Морозова "вне рамок деятельности ХК "Спартак" и медицинского штаба команды". Это произошло во внесоревновательный период.

В турнирном плане "Спартак" сейчас находится на третьем с конца месте в Западной конференции. Команда имеет заметные проблемы с игрой, в том числе и в атаке. Летом красно-белые расстались со своим лучшим бомбардиром последних двух лет Николаем Голдобиным, который не стал продлевать действующий контракт и был выставлен на драфт отказов, откуда его забрал петербургский СКА.