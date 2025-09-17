Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 сентября 2025
Китай призывает Израиль немедленно прекратить военную операцию в Газе Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
17 сентября 2025
16 сентября 2025 / 20:35
16 сентября 2025 / 20:14
Экономика
Мишустин заявил о необходимости расширения сети авиаперелетов по России
17 сентября 2025
Мишустин заявил о необходимости расширения сети авиаперелетов по России
© Эрик Романенко/ ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости сохранять объемы авиаперевозок, при этом продолжая расширять маршрутную сеть.

"Очень важно сохранять объемы перевозок и продолжать активно расширять маршрутную сеть, в том числе и на Дальнем Востоке", - сказал он на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым.

Мишустин также отметил, что нужно исключить специальные пересадки в ходе путешествий по ДФО.

"Сильная и суверенная авиация, несомненно, имеет ключевое значение в обеспечении связанности наших регионов, а также способствует росту экономики, влияет на мультипликатор, связанный с бизнесом. Ведь есть много городов, куда можно добраться только авиационным рейсом", - указал он.

По словам премьера, вместе с этим в ближайшие шесть лет интенсивность авиасообщения внутри страны по планам должна увеличиться в полтора раза. "У нас есть цель - до 2030 года привести в порядок и построить 75 аэропортов", - подчеркнул он.

Глава правительства также обратил внимание, что Росавиация строит новые аэропорты с применением современных IT-технологий. "В ходе поездок по регионам мы внимательно инспектируем такие объекты", - заметил он. "Продолжим отслеживать ситуацию в этой сфере", - добавил премьер. 

