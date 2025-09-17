Китай призывает Израиль немедленно прекратить военную операцию в Газе

Китай призывает Израиль незамедлительно прекратить военную операцию в секторе Газа во избежание обострения и без того серьезного гуманитарного кризиса. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга.

"Китайские власти настаивают, чтобы Израиль прислушался к решительным призывам международного сообщества и немедленно прекратил военную операцию в Газе, в кратчайший срок добился всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня во избежание еще более серьезного гуманитарного кризиса", - указал он.

Линь Цзянь также выразил надежду, что все заинтересованные стороны уделят приоритетное внимание задаче сохранения мира и стабильности в регионе. "Китай решительно выступает против эскалации в связи с военной операцией Израиля в Газе. Мы осуждаем все действия, наносящие ущерб гражданскому населению и нарушающие международное право, выражаем серьезную обеспокоенность в связи с усиливающейся напряженностью и против того, чтобы соответствующая сторона разжигала конфликт", - подчеркнул дипломат.

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа. Целью операции заявлено уничтожение палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия не раз предупреждала местных жителей о необходимости покинуть зону боевых действий.

Согласно данным катарского телеканала Al Jazeera, только в ночь на 16 сентября в результате бомбардировок израильскими ВВС города Газа и прилегающих к нему районов погибли свыше 40 палестинцев, десятки пострадали.