Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 17 сентября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня в начале торгов демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск индекс Московской биржи опускался на 0,42%, до 2 790,94 пункта, индекс РТС - на 0,42%, до 1 061,38 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи рос на 6,15 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,68 руб.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и торговался на уровне 2 795,26 пункта (-0,27%), индекс РТС составлял 1 063,03 пункта (-0,27%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост до 11,69 руб. (+7 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.