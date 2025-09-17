В аэропорту Краснодара совершил посадку первый с 2022 года рейс из Москвы

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" с опережением графика совершил посадку в аэропорту Краснодара, совершив первый рейс после возобновления полетов, сообщает ТАСС.

Прибывшее из Москвы воздушное судно прошло через водную арку на стоянке аэропорта в Краснодаре. Согласно расписанию, Airbus A321 вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в 06:40 мск, время в пути составило 3 часа 45 минут. Борт должен был приземлиться в аэропорту Краснодара в 10:25.

В аэропорту пассажиров первого рейса встретили замглавы Росавиации Алексей Буевич, избранный губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, гендиректор холдинга "Аэродинамика", в который входит аэропорт Краснодара, Алексей Старостин и управляющий директор Дмитрий Кириченко.

Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто с 2022 года из соображений безопасности. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность. С 09:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов.

Международный аэропорт Краснодар - крупнейший аэропорт Южного федерального округа, в 2021 году занимал девятое место среди российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. До введения ограничения полетов рейсы осуществляли 40 авиакомпаний по 58 внутренним и международным направлениям. Пассажиропоток за 2021 год составил 5 025 063 человек.