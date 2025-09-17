Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 сентября 2025 / 15:28
КОТИРОВКИ
USD
17/09
82.8359
EUR
17/09
97.8903
Новости часа
ВЦИОМ: 76% российских граждан прерывают подозрительные звонки из банка Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за границей
Москва
17 сентября 2025 / 15:28
Котировки
USD
17/09
82.8359
0.0000
EUR
17/09
97.8903
0.0000
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
17 сентября 2025 / 11:25
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Россия, вперед! / Политика и религия
Общество
В аэропорту Краснодара совершил посадку первый с 2022 года рейс из Москвы
17 сентября 2025 / 11:58
В аэропорту Краснодара совершил посадку первый с 2022 года рейс из Москвы
© Виталий Невар/ ТАСС

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" с опережением графика совершил посадку в аэропорту Краснодара, совершив первый рейс после возобновления полетов, сообщает ТАСС.

Прибывшее из Москвы воздушное судно прошло через водную арку на стоянке аэропорта в Краснодаре. Согласно расписанию, Airbus A321 вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в 06:40 мск, время в пути составило 3 часа 45 минут. Борт должен был приземлиться в аэропорту Краснодара в 10:25.

В аэропорту пассажиров первого рейса встретили замглавы Росавиации Алексей Буевич, избранный губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, гендиректор холдинга "Аэродинамика", в который входит аэропорт Краснодара, Алексей Старостин и управляющий директор Дмитрий Кириченко.

Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто с 2022 года из соображений безопасности. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность. С 09:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов.

Международный аэропорт Краснодар - крупнейший аэропорт Южного федерального округа, в 2021 году занимал девятое место среди российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. До введения ограничения полетов рейсы осуществляли 40 авиакомпаний по 58 внутренним и международным направлениям. Пассажиропоток за 2021 год составил 5 025 063 человек.

Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
13:45
ВЦИОМ: 76% российских граждан прерывают подозрительные звонки из банка
13:32
Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за границей
13:16
Лукашенко поздравил сограждан с Днем народного единства
12:59
В список общих ценностей стран БРИКС включены 12 понятий
12:44
Российские ВС за сутки поразили объекты железнодорожной инфраструктуры на Украине
12:30
Президент Казахстана наградил патриарха Кирилла орденом "Золотой орел"
12:15
В Киргизии стартовали командно-штабные учения ОДКБ "Рубеж-2025"
11:58
В аэропорту Краснодара совершил посадку первый с 2022 года рейс из Москвы
11:43
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:32
Китай призывает Израиль немедленно прекратить военную операцию в Газе
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения