На территории учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" в Киргизии стартовали командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2025". Об этом информировали в пресс-службе Минобороны республики.

К учениям привлечены воинские контингенты Киргизии, Казахстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Как заявили ведомстве, общая численность участников составляет порядка 1 200 человек и 500 единиц военной и специальной техники.

"Перед нашими странами стоят единые задачи - защита суверенитета, территориальной целостности и стабильности на пространстве ОДКБ. Ситуация в мире нестабильна, и мы обязаны быть готовы к любым вызовам: от транснациональных угроз до попыток дестабилизации в нашем регионе", - указал замминистра обороны Киргизии Эрлис Тердикбаев, выступая на церемонии открытия.

Учения ОДКБ пройдут 17-20 сентября. Их целью заявлена отработка вопросов подготовки и ведения боевых действий КСБР ЦАР по нейтрализации незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена организации.