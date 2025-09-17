Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 сентября 2025 / 15:28
КОТИРОВКИ
USD
17/09
82.8359
EUR
17/09
97.8903
Новости часа
ВЦИОМ: 76% российских граждан прерывают подозрительные звонки из банка Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за границей
Москва
17 сентября 2025 / 15:28
Котировки
USD
17/09
82.8359
0.0000
EUR
17/09
97.8903
0.0000
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
17 сентября 2025 / 11:25
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Военная индустрия / Геополитика
Безопасность
В Киргизии стартовали командно-штабные учения ОДКБ "Рубеж-2025"
17 сентября 2025 / 12:15
В Киргизии стартовали командно-штабные учения ОДКБ "Рубеж-2025"
© ТАСС

На территории учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" в Киргизии стартовали командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2025". Об этом информировали в пресс-службе Минобороны республики.

К учениям привлечены воинские контингенты Киргизии, Казахстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Как заявили ведомстве, общая численность участников составляет порядка 1 200 человек и 500 единиц военной и специальной техники.

"Перед нашими странами стоят единые задачи - защита суверенитета, территориальной целостности и стабильности на пространстве ОДКБ. Ситуация в мире нестабильна, и мы обязаны быть готовы к любым вызовам: от транснациональных угроз до попыток дестабилизации в нашем регионе", - указал замминистра обороны Киргизии Эрлис Тердикбаев, выступая на церемонии открытия.

Учения ОДКБ пройдут 17-20 сентября. Их целью заявлена отработка вопросов подготовки и ведения боевых действий КСБР ЦАР по нейтрализации незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена организации. 

Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
13:45
ВЦИОМ: 76% российских граждан прерывают подозрительные звонки из банка
13:32
Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за границей
13:16
Лукашенко поздравил сограждан с Днем народного единства
12:59
В список общих ценностей стран БРИКС включены 12 понятий
12:44
Российские ВС за сутки поразили объекты железнодорожной инфраструктуры на Украине
12:30
Президент Казахстана наградил патриарха Кирилла орденом "Золотой орел"
12:15
В Киргизии стартовали командно-штабные учения ОДКБ "Рубеж-2025"
11:58
В аэропорту Краснодара совершил посадку первый с 2022 года рейс из Москвы
11:43
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:32
Китай призывает Израиль немедленно прекратить военную операцию в Газе
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения