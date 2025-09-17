Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом наградил его орденом "Алтын кыран" ("Золотой орел") за вклад в укрепление духовных связей между народами двух стран. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба казахстанского лидера.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Астану для участия в VIІI Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Орден "Алтын кыран" - знак высшей степени отличия Республики Казахстан, которым отмечают исключительные государственные заслуги перед страной.

Токаев отметил, что нынешняя встреча станет еще одним важным шагом на пути углубления сотрудничества между Казахстаном и Россией. "Я хотел бы выразить вам искреннюю признательность за решение быть здесь вместе с нами в дни проведения съезда. Ваше участие, фактически, является ключевым с точки зрения достижения искомого успеха этого форума. Мы с искренним уважением относимся к вам. Вы знаете, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, союзниками", - указал глава республики.

Со своей стороны, патриарх Кирилл выразил Токаеву благодарность за теплый прием и подчеркнул, что миссия Русской православной церкви неизменно была связана с укреплением мира и взаимопонимания между людьми. "Посещение вашей благословенной страны всегда у меня сопровождается повышенным уровнем положительных эмоций. Казахстан - это дружественная страна. Мы действительно веками жили вместе. Сейчас государства разные, но это не мешает сохранять узы дружбы, взаимной поддержки и сотрудничества", - заявил он.