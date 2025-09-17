Российские ВС за сутки поразили объекты железнодорожной инфраструктуры на Украине

Российские ВС в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине за прошедшие сутки нанесли удар по объектам железнодорожной инфраструктуры, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.