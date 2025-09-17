В список общих ценностей стран БРИКС включены 12 понятий

Список единых ценностей стран БРИКС был представлен на втором форуме группы "Традиционные ценности", он включает 12 пунктов. Об этом со ссылкой на пресс-службу форума сообщает ТАСС.

"В список утвержденных ценностей входят милосердие, культурный суверенитет и равенство культур, экономическое благополучие и социальная справедливость, многополярный мир, здоровье, ориентация на развитие, ответственность перед будущими поколениями, гуманизм и миролюбие, взаимоуважение, умеренность и избегание фанатизма, солидарность и единство, а также культура честности", - говорится в сообщении.

По итогам форума будет подписана декларация. В ней отразят общее решение стран - участниц объединения содействовать международным проектам, которые основаны на утвержденном списке ценностей.

Второй форум БРИКС "Традиционные ценности" проходит с 15 по 17 сентября 2025 года в Бразилиа. Мероприятие объединяет парламентариев, представителей бизнеса, культуры, общественных организаций из всех стран БРИКС, а также государств-партнеров и кандидатов на членство. Мероприятие продолжает диалог, начатый на первом форуме в Москве в 2024 году.