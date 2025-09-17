Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
17 сентября 2025 / 11:25
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
В список общих ценностей стран БРИКС включены 12 понятий
17 сентября 2025 / 12:59
© Виталий Невар/ ТАСС

Список единых ценностей стран БРИКС был представлен на втором форуме группы "Традиционные ценности", он включает 12 пунктов. Об этом со ссылкой на пресс-службу форума сообщает ТАСС.

"В список утвержденных ценностей входят милосердие, культурный суверенитет и равенство культур, экономическое благополучие и социальная справедливость, многополярный мир, здоровье, ориентация на развитие, ответственность перед будущими поколениями, гуманизм и миролюбие, взаимоуважение, умеренность и избегание фанатизма, солидарность и единство, а также культура честности", - говорится в сообщении.

По итогам форума будет подписана декларация. В ней отразят общее решение стран - участниц объединения содействовать международным проектам, которые основаны на утвержденном списке ценностей.

Второй форум БРИКС "Традиционные ценности" проходит с 15 по 17 сентября 2025 года в Бразилиа. Мероприятие объединяет парламентариев, представителей бизнеса, культуры, общественных организаций из всех стран БРИКС, а также государств-партнеров и кандидатов на членство. Мероприятие продолжает диалог, начатый на первом форуме в Москве в 2024 году. 

