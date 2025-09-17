Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 сентября 2025 / 11:25
16 сентября 2025 / 20:35
16 сентября 2025 / 20:14
Общество
Общество
Лукашенко поздравил сограждан с Днем народного единства
17 сентября 2025 / 13:16
Лукашенко поздравил сограждан с Днем народного единства
© БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства, который отмечается в стране 17 сентября.

"Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства. Этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, послуживших основой развития и укрепления суверенной белорусской государственности", - цитирует его пресс-служба главы государства.

Лукашенко отметил, что 17 сентября 1939 года разделенный народ Белоруссии обрел целостность и свободу, что позволило белорусам стать полноправными хозяевами своей земли.

"Благодаря объединению мы сохранили свои идентичность и исконные духовные ценности, отстояли в Великой Отечественной войне право на мирную жизнь, которую возродили и уверенно продолжаем. Убежден, что мудрость и традиции прежних поколений, преданность Родине и согласие в обществе будут неизменно сплачивать нас во имя процветания любимой Беларуси. Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия", - указал он.

День народного единства был учрежден указом президента Белоруссии 7 июня 2021 года. Праздник приурочен к началу освободительного похода Красной армии в Западную Белоруссию в 1939 году, в результате которого разделенный по условиям Рижского мирного договора белорусский народ вновь воссоединился.

