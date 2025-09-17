Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за границей

Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
© Антон Новодережкин/ ТАСС
Российским чиновникам из министерств по примеру депутатов Госдумы нужно отказаться от поездок за границу на отдых. Такое мнение выразил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
"Нашим чиновникам из министерства тоже надо снимать розовые очки и прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых. А кто-то увлекается, понятно, чем это закончится. Поэтому хотелось бы, чтобы тут представители правительства занимали более жесткую позицию, поддерживая специальную военную операцию", - отметил парламентарий.