Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за границей

Российским чиновникам из министерств по примеру депутатов Госдумы нужно отказаться от поездок за границу на отдых. Такое мнение выразил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

"Нашим чиновникам из министерства тоже надо снимать розовые очки и прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых. А кто-то увлекается, понятно, чем это закончится. Поэтому хотелось бы, чтобы тут представители правительства занимали более жесткую позицию, поддерживая специальную военную операцию", - отметил парламентарий.