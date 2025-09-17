Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 сентября 2025 / 15:32
КОТИРОВКИ
USD
17/09
82.8359
EUR
17/09
97.8903
Новости часа
Попова назвала существенным рост заболеваемости ОРВИ в России ВЦИОМ: 76% российских граждан прерывают подозрительные звонки из банка
Москва
17 сентября 2025 / 15:32
Котировки
USD
17/09
82.8359
0.0000
EUR
17/09
97.8903
0.0000
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
17 сентября 2025 / 11:25
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Информационная безопасность / Политика и религия
Общество
ВЦИОМ: 76% российских граждан прерывают подозрительные звонки из банка
17 сентября 2025 / 13:45
ВЦИОМ: 76% российских граждан прерывают подозрительные звонки из банка
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, подавляющие число россиян (76%) прерывают подозрительный телефонный разговор с сотрудником банка.

"В сконструированной гипотетической ситуации звонка от сотрудника банка 76% выбирают тактику прекращения разговора, чтобы перезвонить в банк по официальному номеру. При этом среди самых старших поколений интернет-пользователей таких не менее 79%", - следует из материалов соцслужбы.

Подчеркивается, что почти все опрошенные стремятся обезопасить персональные данные в интернете (97%). Так, 71-72% респондентов не пересылают пароли по электронной почте и в личных сообщениях, а также не хранят данные о банковских картах в компьютере. Вместе с тем граждане предпочитают не публиковать личную информацию в соцсетях (61%) и пользоваться антивирусом (62%). Кроме того, 44% жителей страны не пользуются публичным Wi-Fi, а около 41% очищают кэш, сохраненные пароли и истории. Вместе с тем только 34% прибегают к частой смене пароля от соцсетей и к сложным комбинациям.

По данным опроса, половина сограждан не уверена в своей способности защитить личные устройства от онлайн-угроз (57%). Самой уязвимой группой стало старшее поколение (1948-1967 годы рождения), среди них лишь 28% не сомневаются в защите смартфона или компьютера.

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" проведен 1-2 июля текущего года среди 1 626 россиян старше 18 лет. 

Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
13:59
Попова назвала существенным рост заболеваемости ОРВИ в России
13:45
ВЦИОМ: 76% российских граждан прерывают подозрительные звонки из банка
13:32
Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за границей
13:16
Лукашенко поздравил сограждан с Днем народного единства
12:59
В список общих ценностей стран БРИКС включены 12 понятий
12:44
Российские ВС за сутки поразили объекты железнодорожной инфраструктуры на Украине
12:30
Президент Казахстана наградил патриарха Кирилла орденом "Золотой орел"
12:15
В Киргизии стартовали командно-штабные учения ОДКБ "Рубеж-2025"
11:58
В аэропорту Краснодара совершил посадку первый с 2022 года рейс из Москвы
11:43
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения