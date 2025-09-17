ВЦИОМ: 76% российских граждан прерывают подозрительные звонки из банка

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, подавляющие число россиян (76%) прерывают подозрительный телефонный разговор с сотрудником банка.

"В сконструированной гипотетической ситуации звонка от сотрудника банка 76% выбирают тактику прекращения разговора, чтобы перезвонить в банк по официальному номеру. При этом среди самых старших поколений интернет-пользователей таких не менее 79%", - следует из материалов соцслужбы.

Подчеркивается, что почти все опрошенные стремятся обезопасить персональные данные в интернете (97%). Так, 71-72% респондентов не пересылают пароли по электронной почте и в личных сообщениях, а также не хранят данные о банковских картах в компьютере. Вместе с тем граждане предпочитают не публиковать личную информацию в соцсетях (61%) и пользоваться антивирусом (62%). Кроме того, 44% жителей страны не пользуются публичным Wi-Fi, а около 41% очищают кэш, сохраненные пароли и истории. Вместе с тем только 34% прибегают к частой смене пароля от соцсетей и к сложным комбинациям.

По данным опроса, половина сограждан не уверена в своей способности защитить личные устройства от онлайн-угроз (57%). Самой уязвимой группой стало старшее поколение (1948-1967 годы рождения), среди них лишь 28% не сомневаются в защите смартфона или компьютера.

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-онлайн" проведен 1-2 июля текущего года среди 1 626 россиян старше 18 лет.