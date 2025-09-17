Попова назвала существенным рост заболеваемости ОРВИ в России

В России рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) является существенным, он наблюдается по большей части среди школьников. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова при общении с журналистами.

"Рост заболеваемости ОРВИ значимый. И то, что рост идет преимущественно в числе школьников, тоже отражает биологические тенденции. Все необходимые меры в школах принимаются", - указала она.

По словам руководителя ведомства, в период сезонного подъема нужно больше внимания уделять своему здоровью, мерам профилактики, основная из них - вакцинация. "Вакцины достаточно во всех регионах РФ. Более 10 млн россиян уже сделали прививку от гриппа. Нужно поторопиться, чтобы все мы были защищены перед приходом гриппа", - отметила она.