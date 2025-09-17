Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 сентября 2025 / 11:25
16 сентября 2025 / 20:35
16 сентября 2025 / 20:14
Общество
Попова назвала существенным рост заболеваемости ОРВИ в России
17 сентября 2025 / 13:59
Попова назвала существенным рост заболеваемости ОРВИ в России
© Антон Новодережкин/ ТАСС

В России рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) является существенным, он наблюдается по большей части среди школьников. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова при общении с журналистами.

"Рост заболеваемости ОРВИ значимый. И то, что рост идет преимущественно в числе школьников, тоже отражает биологические тенденции. Все необходимые меры в школах принимаются", - указала она.

По словам руководителя ведомства, в период сезонного подъема нужно больше внимания уделять своему здоровью, мерам профилактики, основная из них - вакцинация. "Вакцины достаточно во всех регионах РФ. Более 10 млн россиян уже сделали прививку от гриппа. Нужно поторопиться, чтобы все мы были защищены перед приходом гриппа", - отметила она.

