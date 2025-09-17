Песков обозначил условия для реформирования СБ ООН

Реформа Совета Безопасности ООН требует консенсуса, который невозможен из-за диаметрально противоположных позиций стран - постоянных членов Совбеза. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза ООН, нужно выйти к какому-то консенсусу. Сегодня, когда позиции стран - постоянных членов Совбеза настолько диаметрально противоположны, прийти к консенсусу де-факто невозможно. Это очевидно", - ответил он на вопрос ТАСС о том, не выглядят ли слова генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформы СБ ООН попыткой пересмотра итогов Второй мировой войны и роли СССР в ней.

"В этой связи имеющаяся сегодня конфигурация это единственно важное, что у нас есть", - отметил Песков.

Некоторое время назад Гутерриш заявил, что реформа Совета Безопасности ООН необходима, так как его нынешний состав не соответствует сегодняшнему миру, а отражает реалии 1945 года, что создает проблемы с легитимностью и эффективностью.

В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин в интервью агентству Синьхуа заявил, что Москва и Пекин поддерживают реформу ООН и, в частности, повышение представительства Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности.