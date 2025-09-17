Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 сентября 2025
17 сентября 2025
16 сентября 2025
16 сентября 2025
Политика
Песков обозначил условия для реформирования СБ ООН
17 сентября 2025
Песков обозначил условия для реформирования СБ ООН
© Артем Геодакян/ ТАСС

Реформа Совета Безопасности ООН требует консенсуса, который невозможен из-за диаметрально противоположных позиций стран - постоянных членов Совбеза. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза ООН, нужно выйти к какому-то консенсусу. Сегодня, когда позиции стран - постоянных членов Совбеза настолько диаметрально противоположны, прийти к консенсусу де-факто невозможно. Это очевидно", - ответил он на вопрос ТАСС о том, не выглядят ли слова генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформы СБ ООН попыткой пересмотра итогов Второй мировой войны и роли СССР в ней.

"В этой связи имеющаяся сегодня конфигурация это единственно важное, что у нас есть", - отметил Песков.

Некоторое время назад Гутерриш заявил, что реформа Совета Безопасности ООН необходима, так как его нынешний состав не соответствует сегодняшнему миру, а отражает реалии 1945 года, что создает проблемы с легитимностью и эффективностью.

В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин в интервью агентству Синьхуа заявил, что Москва и Пекин поддерживают реформу ООН и, в частности, повышение представительства Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности. 

