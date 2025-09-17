Папа Римский Лев XIV не считает, что Североатлантический альянс начинал какую-либо войну, а в Польше обеспокоены собственной безопасностью после инцидента с беспилотниками.

"НАТО не развязывала никакой войны, поляки встревожены, так как видят, что их пространство было нарушено, и ситуация напряженная, что, конечно, вызывает беспокойство", - отметил понтифик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает агентство ANSA.

Нынешнее суждение главы Римско-католической церкви отличается от позиции его предшественника. Франциск в одном из интервью высказал мнение, что украинский конфликт спровоцировало то, что НАТО "лаяла в дверь РФ".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО де-факто вовлечена в войну против России, комментируя слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что альянс не воюет с Россией.