17 сентября 2025 / 17:26
Песков подтвердил, что Россия открыта к переговорам по Украине В мессенджере Max зарегистрировались свыше 35 млн пользователей
17 сентября 2025 / 11:25
16 сентября 2025 / 20:35
16 сентября 2025 / 20:14
Безопасность
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 357 беспилотников ВСУ
17 сентября 2025 / 14:44
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 357 беспилотников ВСУ
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 357 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 84 865 беспилотников, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 138 танков и других боевых бронемашин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 657 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 034 единицы специальной военной автомобильной техники.

