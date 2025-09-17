Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
17 сентября 2025 / 17:26
Песков подтвердил, что Россия открыта к переговорам по Украине В мессенджере Max зарегистрировались свыше 35 млн пользователей
17 сентября 2025 / 11:25
16 сентября 2025 / 20:35
16 сентября 2025 / 20:14
Путин поздравил премьера Индии Моди с 75-летием
17 сентября 2025 / 14:59
Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, отметив его большой вклад в укрепление партнерства двух стран.

"Уважаемый господин премьер-министр, примите сердечные поздравления по случаю вашего 75-летнего юбилея. Своей деятельностью вы снискали высокое уважение соотечественников и огромный авторитет на мировой арене. Под вашим руководством Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях", - сказано в послании главы российского государства, размещенном на сайте Кремля.

"Вы вносите значительный личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией, в развитие взаимовыгодного сотрудничества двух стран на различных направлениях", - указал Путин.

"Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И мы, несомненно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - добавил он.

Российский лидер также пожелал Моди доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.

Нарендре Моди 17 сентября исполнилось 75 лет. В 2014 году он возглавил правительство страны, а в 2024 году вступил в должность в третий раз. В прошлом году Моди был награжден высшей государственной наградой России - Орденом Святого апостола Андрея Первозванного. 

