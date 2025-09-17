Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
17 сентября 2025 / 11:25
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Общество
В мессенджере Max зарегистрировались свыше 35 млн пользователей
17 сентября 2025 / 15:15
© Егор Алеев/ ТАСС
Число зарегистрированных пользователей мессенджера Max составило более 35 млн человек. Об этом заявил гендиректор VK Владимир Кириенко, выступая на Kazan Digital Week.
"С момента запуска летом мы регулярно наращиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало текущей недели эта цифра составила более 35 млн человек", - указал он.
Кириенко уточнил, что мессенджер стартовал в июне с отметки в 100-200 тыс. пользователей.