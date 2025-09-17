В мессенджере Max зарегистрировались свыше 35 млн пользователей

Число зарегистрированных пользователей мессенджера Max составило более 35 млн человек. Об этом заявил гендиректор VK Владимир Кириенко, выступая на Kazan Digital Week.

"С момента запуска летом мы регулярно наращиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало текущей недели эта цифра составила более 35 млн человек", - указал он.

Кириенко уточнил, что мессенджер стартовал в июне с отметки в 100-200 тыс. пользователей.