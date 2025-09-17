Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 сентября 2025 / 17:26
КОТИРОВКИ
USD
17/09
82.8359
EUR
17/09
97.8903
Новости часа
Песков подтвердил, что Россия открыта к переговорам по Украине В мессенджере Max зарегистрировались свыше 35 млн пользователей
Москва
17 сентября 2025 / 17:26
Котировки
USD
17/09
82.8359
0.0000
EUR
17/09
97.8903
0.0000
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
17 сентября 2025 / 11:25
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
В мессенджере Max зарегистрировались свыше 35 млн пользователей
17 сентября 2025 / 15:15
В мессенджере Max зарегистрировались свыше 35 млн пользователей
© Егор Алеев/ ТАСС

Число зарегистрированных пользователей мессенджера Max составило более 35 млн человек. Об этом заявил гендиректор VK Владимир Кириенко, выступая на Kazan Digital Week.

"С момента запуска летом мы регулярно наращиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало текущей недели эта цифра составила более 35 млн человек", - указал он.

Кириенко уточнил, что мессенджер стартовал в июне с отметки в 100-200 тыс. пользователей. 

Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
15:33
Песков подтвердил, что Россия открыта к переговорам по Украине
15:15
В мессенджере Max зарегистрировались свыше 35 млн пользователей
14:59
Путин поздравил премьера Индии Моди с 75-летием
14:44
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 357 беспилотников ВСУ
14:33
Папа Римский не считает, что НАТО развязывала какую-либо войну
14:15
Песков обозначил условия для реформирования СБ ООН
13:59
Попова назвала существенным рост заболеваемости ОРВИ в России
13:45
ВЦИОМ: 76% российских граждан прерывают подозрительные звонки из банка
13:32
Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за границей
13:16
Лукашенко поздравил сограждан с Днем народного единства
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения