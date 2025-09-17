Песков подтвердил, что Россия открыта к переговорам по Украине

Россия предпочла бы урегулировать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем и открыта к переговорам. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о возможных санкциях против Москвы и призыв к участникам НАТО отказаться от российской нефти.

"Мы сохраняем нашу позицию и открытость к переговорному процессу. Мы неизменно заявляем о том, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Поэтому здесь наша позиция хорошо известна, она никак не менялась", - подчеркнул он в ходе брифинга.

Вместе с тем представитель Кремля не стал предполагать, как связаны слова Трампа с ходом переговорного процесса. "Это, наверное, надо спрашивать американскую сторону", - отметил он.