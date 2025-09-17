Цена серебра на Comex снижалась почти на 2,8%

Цена фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опускается почти на 2,8%.

По состоянию на 13:13 мск, стоимость драгметалла снижалась на 2,76% и торговалась на уровне $41,695 за тройскую унцию.

К 13:28 мск цена серебра замедлила снижение до $41,77 за тройскую унцию (-2,59%). Вместе с тем стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex составляла $3 701,6 за тройскую унцию (-0,69%), свидетельствуют данные торгов.