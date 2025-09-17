Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Лавров убежден, что Европе нечего делать за столом переговоров по Украине Песков сообщил, что Путин посмотрит трансляцию "Интервидения" по ТВ
17 сентября 2025 / 11:25
16 сентября 2025 / 20:35
16 сентября 2025 / 20:14
Политика
Политика
SCMP: Си Цзиньпин может совершить визит в США в 2026 году
17 сентября 2025 / 15:59
SCMP: Си Цзиньпин может совершить визит в США в 2026 году
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин после предполагаемой поездки президента США Дональда Трампа в Китай может нанести ответный визит в Соединенные Штаты в 2026 году. Об этом со ссылкой на источники пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Ранее стало известно, что американский лидер может нанести визит в Китай в конце октября - начале ноября. 

Вместе с тем, по данным издания, в США опасаются, что визит Трампа в Китай могут расценить как уступку Вашингтона Пекину. "В конечном счете, последнее слово о том, куда он хочет поехать и что хочет сделать в Китае, остается за президентом Трампом. Похоже, он сам очень рад предстоящему визиту, но ему также нужно прислушаться к своей команде", - указал собеседник SCMP.

Уточняется, что это будет первый визит президента США в Китай за последние восемь лет. Последний раз американский лидер посещал КНР в 2017 году - тогда это был первый президентский срок Трампа.

