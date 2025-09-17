SCMP: Си Цзиньпин может совершить визит в США в 2026 году

Председатель КНР Си Цзиньпин после предполагаемой поездки президента США Дональда Трампа в Китай может нанести ответный визит в Соединенные Штаты в 2026 году. Об этом со ссылкой на источники пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Ранее стало известно, что американский лидер может нанести визит в Китай в конце октября - начале ноября.

Вместе с тем, по данным издания, в США опасаются, что визит Трампа в Китай могут расценить как уступку Вашингтона Пекину. "В конечном счете, последнее слово о том, куда он хочет поехать и что хочет сделать в Китае, остается за президентом Трампом. Похоже, он сам очень рад предстоящему визиту, но ему также нужно прислушаться к своей команде", - указал собеседник SCMP.

Уточняется, что это будет первый визит президента США в Китай за последние восемь лет. Последний раз американский лидер посещал КНР в 2017 году - тогда это был первый президентский срок Трампа.