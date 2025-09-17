Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Определено имя самой красивой актрисы по мнению россиян
17 сентября 2025 / 16:14
Определено имя самой красивой актрисы по мнению россиян
© Tim P. Whitby/ Getty Images for The Red Sea International Film Festival/ТАСС

Самой красивой актрисой по мнению пользователей русскоязычного сегмента социальных медиа стала турецкая артистка Ханде Эрчел, исполнившая роль в сериале "Постучись в мою дверь". Об этом со ссылкой на данные совместного исследования Kion и "Медиалогии" сообщает ТАСС.

"Абсолютным лидером рейтинга упоминаний пользователей в контексте "красоты" стала турецкая актриса Ханде Эрчел. Ее имя называли 35 705 раз - почти в четыре раза больше, чем ближайшую "конкурентку" Дженнифер Энистон, количество упоминаний которой составило 8 390 раз", - следует из материалов исследования.

Вместе с тем среди голливудских актрис, оказавшихся в рейтинге, - Ева Лонгория (6 885 упоминаний), Марго Робби (6 778) и Сара Джессика Паркер (5 717). Среди российских актрис, чаще других упоминающихся в контексте красоты, - Юлия Снигирь (6 561), Светлана Ходченкова (4 762), Марина Александрова (3 635), а также Анна Чиповская (2 672) и Любовь Аксенова (1 810).

Уточняется, что исследование затронуло русскоязычный сегмент социальных медиа - платформ, форумов и блогов. Анализ охватил период с 1 января по 31 августа текущего года.

