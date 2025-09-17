Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 555 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили 1 555 военнослужащих. об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 190 военнослужащих, "Запада" - свыше 250, Южной группировки - до 255, "Центра" - более 535, "Востока" - до 275, "Днепра" - до 50 военнослужащих.

Кроме того, ВСУ потеряли 14 бронемашин, 12 артиллерийских орудий и 1 реактивную систему залпового огня "Сеялка", указали в МО РФ.