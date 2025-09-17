Президент России Владимир Путин не планирует лично приезжать на "Интервидение", но намерен посмотреть телевизионную трансляцию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Я думаю, что так или иначе как-то фрагментарно президент будет иметь возможность увидеть телевизионную трансляцию этого очень важного и ожидаемого мероприятия. Но у самого главы государства в графике такого посещения нет", - сказал он.

В начале февраля президент РФ подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Конкурс с участием представителей более 20 государств пройдет 20 сентября на площадке "Live Арена" в Москве. Россию на "Интервидении" представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).