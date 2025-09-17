Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 сентября 2025 / 18:32
КОТИРОВКИ
USD
17/09
82.8359
EUR
17/09
97.8903
Новости часа
Лавров убежден, что Европе нечего делать за столом переговоров по Украине Песков сообщил, что Путин посмотрит трансляцию "Интервидения" по ТВ
Москва
17 сентября 2025 / 18:32
Котировки
USD
17/09
82.8359
0.0000
EUR
17/09
97.8903
0.0000
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
17 сентября 2025 / 11:25
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
16 сентября 2025 / 20:35
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
16 сентября 2025 / 20:14
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Политика / Евроведение / Переговоры по Украине
Политика
Лавров убежден, что Европе нечего делать за столом переговоров по Украине
17 сентября 2025 / 16:59
Лавров убежден, что Европе нечего делать за столом переговоров по Украине
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Европейцы желают беспардонно "отвоевать" себе место за столом переговоров по Украине, но с нынешней позицией им там делать нечего. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на круглом столе для зарубежных послов, посвященном украинскому урегулированию.

"Европа пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров. Хотя с позиции, которую она исповедует, с позиции реваншизма, нанесения России стратегического поражения за столом переговоров, разумеется, делать нечего", - подчеркнул он.

Лавров также обратил внимание, что Европа рассуждает и о направлении своих контингентов на Украину, которые, по его словам, "будут считаться легитимной военной целью".

Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Трамп добился сокращения дисбаланса в торговле с Японией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Западу не удастся вбить клин между Индией и Россией
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Военный эксперт Дандыкин о начале операции в Газе
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
16:59
Лавров убежден, что Европе нечего делать за столом переговоров по Украине
16:45
Песков сообщил, что Путин посмотрит трансляцию "Интервидения" по ТВ
16:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 555 военных
16:14
Определено имя самой красивой актрисы по мнению россиян
15:59
SCMP: Си Цзиньпин может совершить визит в США в 2026 году
15:43
Цена серебра на Comex снижалась почти на 2,8%
15:33
Песков подтвердил, что Россия открыта к переговорам по Украине
15:15
В мессенджере Max зарегистрировались свыше 35 млн пользователей
14:59
Путин поздравил премьера Индии Моди с 75-летием
14:44
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 357 беспилотников ВСУ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения