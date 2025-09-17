Лавров убежден, что Европе нечего делать за столом переговоров по Украине

Европейцы желают беспардонно "отвоевать" себе место за столом переговоров по Украине, но с нынешней позицией им там делать нечего. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на круглом столе для зарубежных послов, посвященном украинскому урегулированию.

"Европа пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров. Хотя с позиции, которую она исповедует, с позиции реваншизма, нанесения России стратегического поражения за столом переговоров, разумеется, делать нечего", - подчеркнул он.

Лавров также обратил внимание, что Европа рассуждает и о направлении своих контингентов на Украину, которые, по его словам, "будут считаться легитимной военной целью".