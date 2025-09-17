ГД одобрила проект закона об использовании наркотиков для подготовки собак-ищеек

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект закона, предполагающий возможность правоохранительных органов использовать наркотические средства и психотропные вещества для дрессировки служебных собак. Об этом со ссылкой на заключение комитета сообщает ТАСС.

"Комитет ГД по охране здоровья считает, что реализация положений законопроекта повысит результативность поиска и выявления служебными собаками наркотических средств и психотропных веществ, что нацелено на противодействие их незаконному обороту и медицинскому потреблению", - следует из заключения.

Соответствующую инициативу на рассмотрение палаты парламента в августе представило правительство РФ. Новой статьей предлагается дополнить закон "О наркотических средствах и психотропных веществах". Изменения подразумевают, что таможенники, органы ФСБ, МВД и уголовно-исполнительной системы получат возможность без лицензии хранить, транспортировать и использовать психотропные и наркотические вещества для подготовки собак-ищеек.

Как отмечается, в настоящее время для тренировки служебных собак используются имитаторы наркотиков, что вызывает у некоторых животных трудности при выявлении реальных запрещенных веществ.